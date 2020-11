See the results of the Town of Golden Meadow Council seats (five to be elected):

Mike Billiot 14% (523 votes)

Frank Boura 10% (369 votes)

Laci Bouziga-Latiolais 10% (401 votes)

Ashton “Nu” Cheramie 8% (314 votes)

Jody P. Cheramie 12% (457 votes)

Kevin Cheramie 9% 363 (363 votes)

Ryan Lee 6% (213 votes)

Lindberg “Bap” Lorraine 9% (355 votes)

Kip Plaisance 10% (398 votes)

Willis Toups 11% (435 votes)