The E. D. White Girls Cross Country team has placed Second in the Division III State Championship at Northwestern State in Natchitoches!

Congratulations to these individuals::

4. Elizabeth Rodrigue – 19:35.7

8. Emmie Ritchie – 20:12.3

10. Rylee Methvin – 20:22.6

14. Caroline Molaison – 20:34.7

16. Caroline Dietz – 20:38.9

18. Sarah Degravelle – 20:47.8

45. Claire Rodrigue – 22.08.3