The slight cool front made for an amazing night under the lights!

Here are this week’s final scores:

Vandebilt Catholic 35, Welsh 3

Terrebonne 10, Thibodaux 7

Ellender 45, Central Lafourche 13

E.D. White 34, South Terrebonne 13

Houma Christian 0, Loreauville 55

Covenant Christian 18, St. John 36

H.L. Bourgeois 7, Destrehan 45