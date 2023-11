Here are the final scores for week 10 of high school football:

H.L. Bourgeois 7, Central Lafourche 36

Terrebonne 45, Hahnville 28

Thibodaux 12, Destrehan 38

Lutcher 49, Ellender 0

Vandebilt at South Lafourche – canceled

South Terrebonne 13, Assumption 42

E.D. White 27, St. James 19

Fisher 7, Houma Christian 52

Covenant Christian 23, Centerville 36