Here are the scores from around the area:

Central Lafourche 14, South Lafourche 48

H.L. Bourgeois 13, Ellender 0

Terrebonne 40, Lakeshore 13

Thibodaux 14, St. James 24

South Terrebonne 10, Hammond 32

Vandebilt Catholic 16, Belle Chase 7

E.D. White 41, Assumption 13

Houma Christian 49, Ascension Catholic 15

Covenant Christian 25, Morgan City 31