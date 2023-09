Here are the local scores for high school football in week 4:

Central Lafourche 28 , Franklin 30

H.L. Bourgeois 13 , Terrebonne 62

Thibodaux 14 , East St. John 49

Ellender 0 , Morgan City 27

E.D. White 57, Woodlawn BR 7

South Lafourche. 20, South Terrebonne 17

Vandebilt. 0, Lutcher 18

Houma Christian 7, Riverside Academy 40

Covenant Christian 33, Central Catholic 34