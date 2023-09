Here are the week five high school football scores from our area:

Central Lafourche 14, Terrebonne 45

H.L. Bourgeois 0, Destrehan 49

Thibodaux 0, E.D. White 45

Ellender 13, South Terrebonne 30

South Lafourche 0, Lutcher 42

Vandebilt 13, St. Charles 30

Houma Christian 20, St. John 6

Covenant Christian 13, Hanson Memorial 22