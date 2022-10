Here are the Week 5 scores from around the parishes:

Central Lafourche 7, Terrebonne 40

Destrehan 47, H.L. Bourgeois 0

Thibodaux 21, E.D. White 45

Ellender 26, South Terrebonne 9

Lutcher 56, South Lafourche 0

Vandebilt 7, St. Charles 35

Covenant Christian 0, Hanson Memorial 33

Houma Christian 34, St. John 21