Here are the final scores for high school football in our area:

Central Lafourche 13, Hahnville 42

H.L. Bourgeois 0, South Terrebonne 28

Thibodaux 26, Terrebonne 21

Ellender 7, South Lafourche 50

Vandebilt 30, Assumption 55

Sam Houston 31, E.D. White 45

Thomas Jefferson 7, Houma Christian 52

Covenant Christian 20, Jeanerette 26